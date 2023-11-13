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У Тбілісі затримали двох іноземців з вибухівкою і прапором ІДІЛ

Понеділок, 13 листопада 2023, 08:26

Грузинська контррозвідка заявила про затримання у столиці двох іноземців, у яких виявили саморобні вибухові пристрої та прапор ІДІЛ. 

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Контртерористичний центр Служби держбезпеки Грузії заявив, що затримання відбулося у рамках розслідування справи щодо транспортування нелегальних мігрантів.

Операцію провели одночасно у двох місцях у Тбілісі. Під час обшуку у затриманих виявили вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої, електрошокери, підроблені закордонні паспорти та прапор ІДІЛ.

Громадянство затриманих поки не розкривають. 

У травні в Грузії повідомляли про затримання шістьох підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ.

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Грузія