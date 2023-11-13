У Тбілісі затримали двох іноземців з вибухівкою і прапором ІДІЛ
Понеділок, 13 листопада 2023, 08:26
Грузинська контррозвідка заявила про затримання у столиці двох іноземців, у яких виявили саморобні вибухові пристрої та прапор ІДІЛ.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Контртерористичний центр Служби держбезпеки Грузії заявив, що затримання відбулося у рамках розслідування справи щодо транспортування нелегальних мігрантів.
Операцію провели одночасно у двох місцях у Тбілісі. Під час обшуку у затриманих виявили вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої, електрошокери, підроблені закордонні паспорти та прапор ІДІЛ.
Громадянство затриманих поки не розкривають.
У травні в Грузії повідомляли про затримання шістьох підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ.
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