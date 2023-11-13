В Тбилиси задержали двух иностранцев со взрывчаткой и флагом ИГИЛ
Понедельник, 13 ноября 2023, 08:26
Грузинская контрразведка заявила о задержании в столице двух иностранцев, у которых обнаружили самодельные взрывные устройства и флаг ИГИЛ.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии заявил, что задержание произошло в рамках расследования дела о транспортировке нелегальных мигрантов.
Операцию провели одновременно в двух местах в Тбилиси. Во время обыска у задержанных обнаружили взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства, электрошокеры, поддельные загранпаспорта и флаг ИГИЛ.
Гражданство задержанных пока не раскрывают.
В мае в Грузии сообщали о задержании шестерых подозреваемых в связях с ИГИЛ.
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