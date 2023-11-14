Пісторіус: ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Про це Пісторіус сказав, прибувши на засідання міністрів оборони ЄС у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми повинні виходити з того, що позначка в один мільйон не буде досягнута", – сказав міністр.

Він зазначив, що сьогодні було б правильно поставити запитання, чи було число у мільйон снарядів коли-небудь реалістичним.

"Були голоси, які говорили: "Будьте обережні, мільйон – це легко вирішити, гроші є. Але має бути виробництво. На жаль, застережливі голоси зараз мають рацію", – додав міністр.

Він закликав галузь збільшити виробництво і сказав, що країни ЄС вже працюють з виробниками над цим.

"Ми зробили значний внесок завдяки нашим рамковим угодам і будемо продовжувати це робити. Ми ведемо переговори з оборонною промисловістю. Виробництво має бути збільшене і прискорене. Це – порядок денний", – зазначив Пісторіус.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.