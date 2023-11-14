Писториус: ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Об этом Писториус сказал, прибыв на заседание министров обороны ЕС во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы должны исходить из того, что отметка в один миллион не будет достигнута", – сказал министр.

Он отметил, что сегодня было бы правильно задать вопрос, было ли число в миллион снарядов когда-нибудь реалистичным.

"Были голоса, которые говорили: "Будьте осторожны, миллион – это легко решить, деньги есть. Но должно быть производство. К сожалению, предостерегающие голоса правы", – добавил министр.

Он призвал отрасль увеличить производство и сказал, что страны ЕС уже работают с производителями над этим.

"Мы сделали значительный вклад благодаря нашим рамочным соглашениям и будем продолжать это делать. Мы ведем переговоры с оборонной промышленностью. Производство должно быть увеличено и ускорено. Это – повестка дня", – отметил Писториус.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что на встрече с министрами обороны стран-членов во вторник они исследуют ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки.