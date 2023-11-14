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Боррель розповів про перспективи мільйона боєприпасів для України

Вівторок, 14 листопада 2023, 11:41

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів у Брюсселі.

"Ми плануємо детально вивчити, на якому етапі ми зараз… і якими можуть бути темпи", – зазначив Боррель у відповідь на питання про обіцяний мільйон боєприпасів для України.

Він пояснив, що це питання укладених контрактів і наявного для цього фінансування у країн-членів.

За його словами, за першим напрямком – надання того, що європейські армії мали на своїх складах, – країни ЄС вийшли на ті показники, яких очікували. За його словами, Україні вже передали понад 300 тисяч боєприпасів. 

"Пам’ятайте, що європейська індустрія дуже багато експортує. Близько 40% виробленого експортується до третіх країн. Тобто не йдеться про нестачу виробничих потужностей, справа у тому, що ця продукція йде на інші ринки. Можливо, нам варто спробувати скерувати цю продукцію на пріоритет номер один – тобто Україну", – зазначив головний дипломат ЄС.

На запитання про політичну підтримку для такого рішення Боррель відповів, що європейські виробники зброї діють за логікою гравців на ринку.

"Тож питання у тому, щоб запропонувати ринок, який буде цікавішим для них", – зазначив Жозеп Боррель. 

Нагадаємо, очільник МЗС України заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Раніше головний дипломат ЄС припустив, що подальша допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

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