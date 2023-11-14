Глава Міноборони Німеччини підтвердив плани виділити 8 млрд євро військової допомоги Україні 

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив плани нової допомоги Німеччини Україні на суму щонайменше 8 мільярдів євро наступного року.

Про це Пісторіус сказав, прибувши на засідання міністрів оборони ЄС у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Так, вісім мільярдів можуть надійти. Я сподіваюся, що вони надійдуть, це добра ініціатива… Парламент, звісно, повинен ухвалити рішення наступного тижня", – сказав він.

За словами Пісторіуса, йдеться конкретно про вісім мільярдів євро та додаткові два мільярди євро для асигнувань на зобов’язання.

Він додав, що це було б сильним сигналом того, що Німеччина продовжує підтримувати Україну

Пісторіус висловив сподівання, що інші партнери будуть більше допомагати Україні.

Раніше міністр опосередковано підтвердив повідомлення ЗМІ, згідно з якими військова підтримка України з боку Німеччини має бути збільшена з чотирьох до восьми мільярдів євро у 2024 році.

Керівна коаліція у складі СДПН, ВДП та "Зелених" вже досягла принципової згоди щодо цього.

Початково Мінфін Німеччини передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки, у той час як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 мільйонів євро.