Глава Минобороны Германии подтвердил планы выделить 8 млрд евро военной помощи Украине

Министр обороны Борис Писториус подтвердил планы новой помощи Германии Украине на сумму не менее восьми миллиардов евро в следующем году.

Об этом Писториус сказал, прибыв на заседание министров обороны ЕС во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Да, восемь миллиардов могут поступить. Я надеюсь, что они поступят, это хорошая инициатива... Парламент, конечно, должен принять решение на следующей неделе", – сказал он.

По словам Писториуса, речь идет конкретно о восьми миллиардах евро и дополнительных двух миллиардах евро для ассигнований на обязательства.

Он добавил, что это было бы сильным сигналом того, что Германия продолжает поддерживать Украину.

Писториус выразил надежду, что другие партнеры будут больше помогать Украине.

Ранее министр косвенно подтвердил сообщения СМИ, согласно которым военная поддержка Украины со стороны Германии должна быть увеличена с четырех до восьми миллиардов евро в 2024 году.

Правящая коалиция в составе СДПГ, СвДП и "Зеленых" уже достигла принципиального согласия по этому поводу.

Изначально Минфин Германии предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только 4 млрд евро на военную помощь Киеву. Однако почти все эти деньги были предусмотрены на уже обещанные проекты поддержки, в то время как на новую помощь у Министерства обороны Германии оставалось лишь 120 миллионов евро.