Скільки втрачає український і польський бізнес на тлі блокади кордону

Вже понад тиждень українсько-польський кордон є де-факто заблокований.

Польські перевізники, а точніше – нещодавно створений "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту", за яким стоїть антиукраїнська партія "Конфедерація", перешкоджають роботі трьох ключових пунктів перетину кордону з Україною.

Про те, якою є ціна цього блокування для української економіки і які сектори постраждають найбільше читайте в колонці старшої наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірини Коссе Ціна блокади: якими є наслідки протесту на українсько-польському кордоні.

Вона нагадує, що наразі пункти пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне" закриті як у напрямку в’їзду в Україну, так і у напрямку виїзду, пункт пропуску "Краківець – Корчова" закритий лише в напрямку в’їзду в Україну.

За даними українського Міністерства інфраструктури, приблизно 20 тисяч автівок залишаються заблокованими на кордоні, не досягнувши своїх пунктів призначення.

Українські чиновники вже спробували напряму домовитися з блокувальниками кордону – проте невдало.

Авторка колонки також нагадує, що вимоги протестувальників є наперед неприйнятні для України. А відповідно, шансів, що згодом вдасться досягти компромісу, відверто небагато.

За словами Олександра Кирилюка, директора департаменту міжнародних автоперевезень групи логістичних компаній ZAMMLER, в обігових коштах один день простою однієї вантажівки коштує українським перевізникам 300-350 євро.

Таким чином, Ірина Коссе підрахувала, що українські перевізники зазнають прямих збитків за простоєм 164 тисячі євро на день.

"Проте це лише верхівка айсберга, адже українські втрати не обмежуються лише збитками перевізників. Загальна сума збитків буде значно більшою, охоплюючи ризики для підприємств, експортерів та імпортерів. Невиконання контрактів і припинення виробництва стають неодмінною частиною цього сценарію.", – звертає увагу експертка.

Вона зазначає, що найбільше від цього страйку втрачають експортери. Але не аграрної продукції, а інших товарів.

"Наприклад, "Інтерпайп" експортує металопродукцію, в тому числі автомобільним транспортом, більше тисячі автівок на місяць. Або виробники склотари, які експортують її на заводи в Європі. Автомобільним транспортом також експортують деревину, меблі, харчову та фармацевтичну продукцію тощо.

Відповідно, з експортерами втрачає і українська митниця, а з нею бюджет країни", – пише Ірина Коссе.

За словами старшої наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, від блокади також постраждають імпортери, насамперед пального, виробів з пластмаси та харчової продукції.

Це означає, що польський бізнес також зазнає збитків від цього блокування, вважає експертка. І не виключено, що ці втрати є співставними з українськими.

"В такій ситуації найскоріше зняття блокади повністю відповідає інтересам і Києва, і Варшави.

Уряди обох країн мають невідкладно реагувати, шукаючи шляхи вирішення конфлікту та відновлення нормального руху на кордоні, щоб уникнути поглиблення економічних наслідків", – закликає авторка.

Докладніше – у колонці Ірини Коссе Ціна блокади: якими є наслідки протесту на українсько-польському кордоні.