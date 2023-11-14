Сколько теряет украинский и польский бизнес на фоне блокады границы

Уже больше недели украинско-польская граница де-факто заблокирована.

Польские перевозчики, а точнее – недавно созданный "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта", за которым стоит антиукраинская партия "Конфедерация", препятствуют работе трех ключевых пунктов пересечения границы с Украиной.

О том, какова цена этой блокировки для украинской экономики и какие сектора пострадают больше всего читайте в колонке старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Ирины Коссе Цена блокады: к чему привел протест на украинско-польской границе.

Она напоминает, что сейчас пункты пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное" закрыты как в направлении въезда в Украину, так и в направлении выезда, пункт пропуска "Краковец – Корчева" закрыт только в направлении въезда в Украину.

По данным украинского Министерства инфраструктуры, примерно 20 тысяч автомобилей остаются заблокированными на границе, не достигнув своих пунктов назначения.

Украинские чиновники уже попытались напрямую договориться с блокировщиками границы – однако неудачно.

Автор колонки также напоминает, что требования протестующих заранее неприемлемы для Украины. А соответственно, шансов, что впоследствии удастся достичь компромисса, откровенно немного.

По словам Александра Кирилюка, директора департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER, в оборотных средствах один день простоя одного грузовика стоит украинским перевозчикам 300-350 евро.

Таким образом, Ирина Коссе подсчитала, что украинские перевозчики несут прямые убытки по простою 164 тысячи евро в день.

"Однако это лишь верхушка айсберга, ведь украинские потери не ограничиваются только убытками перевозчиков. Общая сумма убытков будет значительно больше, охватывая риски для предприятий, экспортеров и импортеров. Невыполнение контрактов и прекращение производства становятся непременной частью этого сценария", – обращает внимание эксперт.

Она отмечает, что больше всего от этой забастовки теряют экспортеры. Но не аграрной продукции, а других товаров.

"Например, "Интерпайп" экспортирует металлопродукцию, в том числе автомобильным транспортом, более тысячи автомобилей в месяц. Или производители стеклотары, которые экспортируют ее на заводы в Европе. Автомобильным транспортом также экспортируют древесину, мебель, пищевую и фармацевтическую продукцию и тому подобное.

Соответственно, с экспортерами теряет и украинская таможня, а с ней бюджет страны", – пишет Ирина Коссе.

По словам старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций, от блокады также пострадают импортеры, прежде всего топлива, изделий из пластмассы и пищевой продукции.

Это означает, что польский бизнес также понесет убытки от этой блокировки, считает эксперт. И не исключено, что эти потери сопоставимы с украинскими.

"В такой ситуации скорейшее снятие блокады полностью отвечает интересам и Киева, и Варшавы.

Правительства обеих стран должны безотлагательно реагировать, ища пути решения конфликта и восстановления нормального движения на границе, чтобы избежать углубления экономических последствий", – призывает автор.

Подробнее – в колонке Ирины Коссе Цена блокады: к чему привел протест на украинско-польской границе.