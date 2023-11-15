В уряді Польщі спрогнозували розпад ПіС у разі відставки Качинського

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер вважає, що в разі відходу багаторічного голови партії влади "Право і справедливість" Ярослава Качинського їй загрожує "розпад".

Про це Мюллер сказав в етері Radio ZET, повідомляє "Європейська правда".

Представник польської урядової команди висловив побажання, щоб Качинський перебував на посаді голови ПіС "якомога довше, тому що завдяки йому табір об'єднаних правих тримається разом".

"Якби президент залишив посаду голови ПіС, ми опинилися б під загрозою розпаду", – додав Мюллер, не уточнивши, що має на увазі.

Він також сказав, що "Право і справедливість" раніше мала "складніші моменти", ніж тепер, а головним викликом для неї зараз є "розбудова коаліційної спроможності" після отриманого мандата на формування уряду.

Нагадаємо, що 84-річний Ярослав Качинський очолює ПіС із 2003 року, а термін його нинішніх повноважень на посаді голови партії спливає перед президентськими виборами у 2024-му.

У нещодавньому інтерв’ю агенції РАР Качинський припустив, що з’їзд "Права і справедливості" може обрати нового голову "з невеликим стажем роботи в нашій партії".

"Це має бути людина на покоління молодша за мене, яка пройшла випробування вогнем і кригою. Такі люди в нашій партії є", – сказав він, не уточнивши, кого має на увазі.

Нагадаємо, у жовтні в Польщі відбулись парламентські вибори, за результатами яких ПіС має відносину більшість, недостатню для формування нового уряду.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.