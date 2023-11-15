В правительстве Польши спрогнозировали распад ПиС в случае отставки Качиньского

Представитель правительства Польши Петр Мюллер считает, что в случае ухода многолетнего председателя партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского ей грозит "распад".

Об этом Мюллер сказал в эфире Radio ZET, сообщает "Европейская правда".

Представитель польской правительственной команды выразил пожелание, чтобы Качиньский находился на посту главы ПиС "как можно дольше, потому что благодаря ему лагерь объединенных правых держится вместе".

"Если бы президент покинул пост председателя ПиС, мы оказались бы под угрозой распада", – добавил Мюллер, не уточнив, что имеет в виду.

Он также сказал, что "Право и справедливость" ранее имела "более сложные моменты", чем теперь, а главным вызовом для нее сейчас является "развитие коалиционной способности" после полученного мандата на формирование правительства.

Напомним, что 84-летний Ярослав Качиньский возглавляет ПиС с 2003 года, а срок его нынешних полномочий на посту главы партии истекает перед президентскими выборами в 2024-м.

В недавнем интервью агентству РАР Качиньский предположил, что съезд "Права и справедливости" может избрать нового председателя "с небольшим стажем работы в нашей партии".

"Это должен быть человек на поколение моложе меня, который прошел испытание огнем и льдом. Такие люди в нашей партии есть", – сказал он, не уточнив, кого имеет в виду.

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, по результатам которых ПиС имеет относительное большинство, недостаточное для формирования нового правительства.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше после отставки правительства ПиС.