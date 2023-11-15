Норвегія критикує Ізраїль за штурм лікарні в Газі: Це зайшло надто далеко

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде різко розкритикував Ізраїль за бойові дії на території лікарні "Аш-Шифа".

Про це йдеться у його письмовому коментарі для агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

"Це зайшло занадто далеко і не може бути прийнятним", – зазначив глава норвезького МЗС.

За його словами, це ще більше погіршить "і без того жахливу гуманітарну ситуацію" в Газі.

Як повідомляє NRK, глава МЗС Норвегії разом із главою уряду Йонасом Гаром Стьоре провели пресконференцію, під час якої поінформували, що перші норвезькі громадяни залишили територію Гази.

"Я дуже радий, що перші норвезькі громадяни досягли безпеки на єгипетському боці кордону в Рафаху. Ми продовжуємо докладати зусиль, щоб інші норвезькі громадяни також могли незабаром опинитися в безпеці", – заявив Йонас Гар Стьоре.

Водночас Еспен Барт Ейде додав, що в Газі "немає безпечних місць, і кожен, хто там перебуває, зазнає травматичного досвіду".

"Сьогодні ми відчуваємо полегшення від того, що деякі норвезькі громадяни змогли перетнути кордон. Водночас ми повинні продовжувати нашу роботу для всіх, хто все ще перебуває в Газі. Це гуманітарна катастрофа, яка зачіпає і норвезьких громадян. Бойові дії повинні припинитися, а гуманітарна допомога повинна бути допущена", – сказав він.

Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.

9 листопада Білий дім оголосив про домовленість з Ізраїлем дотримуватись пауз в боях у Газі.