Норвегия критикует Израиль за штурм больницы в Газе: Это зашло слишком далеко

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде резко раскритиковал Израиль за боевые действия на территории больницы "Аш-Шифа".

Об этом говорится в его письменном комментарии для агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

"Это зашло слишком далеко и не может быть приемлемым", – отметил глава норвежского МИД.

По его словам, еще больше ухудшит "и без того ужасную гуманитарную ситуацию" в Газе.

Как сообщает NRK, глава МИД Норвегии вместе с главой правительства Йонасом Гаром Стёре провели пресс-конференцию, во время которой проинформировали, что первые норвежские граждане покинули территорию Газы.

"Я очень рад, что первые норвежские граждане достигли безопасности на египетской стороне границы в Рафахе. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы другие норвежские граждане также могли вскоре оказаться в безопасности", – заявил Йонас Гар Стёре.

В то же время Эспен Барт Эйде добавил, что в Газе "нет безопасных мест, и каждый, кто там находится, испытывает травматический опыт".

"Сегодня мы чувствуем облегчение от того, что некоторые норвежские граждане смогли пересечь границу. В то же время мы должны продолжать нашу работу для всех, кто все еще находится в Газе. Это гуманитарная катастрофа, которая затрагивает и норвежских граждан. Боевые действия должны прекратиться, а гуманитарная помощь должна быть допущена", – сказал он.

Напомним, 13 ноября Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также призвал ХАМАС освободить заложников.

9 ноября Белый дом объявил о договоренности с Израилем придерживаться пауз в боях в Газе.