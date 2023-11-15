Захарова заявила, що РФ не прийме і "часткового вступу" України в НАТО

В РФ заявили, що вважають неприйнятним вступ України до НАТО у будь-якому вигляді, у тому числі "частковий".

Як пише "Європейська правда", про це заявила у середу речниця МЗС Росії Марія Захарова, її цитує російське агентство ТАСС.

Захарова коментувала слова ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею "часткового членства" України у НАТО.

"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для Росії неприйнятний", – сказала Захарова.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках, наполягає на тому, що план "часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО", – наголошує він.

На думку ексгенсека НАТО, якщо Україні сказати, що її не можна запросити до членства в Альянсі, поки триває повномасштабна війна з боку Росії, Путіну дадуть "виправдання для нескінченного продовження війни".

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