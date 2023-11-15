Захарова заявила, что РФ не примет и "частичного вступления" Украины в НАТО

В РФ заявили, что считают неприемлемым вступление Украины в НАТО в любом виде, в том числе "частичное".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила в среду пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, ее цитирует российское агентство ТАСС.

Захарова комментировала слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил идею "частичного членства" Украины в НАТО.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО... По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", – сказала Захарова.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в Альянс, но чтобы статья 5 Вашингтонского договора не распространялась на оккупированные Россией территории.

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах, настаивает на том, что план "частичного членства" Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию, что она не может помешать вступлению Украины в блок.

"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину к вступлению в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", – отмечает он.

По мнению экс-генсека НАТО, если Украине сказать, что ее нельзя пригласить к членству в Альянсе, пока продолжается полномасштабная война со стороны России, Путину дадут "оправдание для бесконечного продолжения войны".

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