Глава МЗС Німеччини згадала, як Лавров збрехав їй під час візиту до Москви

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок згадала, як глава МЗС РФ Сергєй Лавров збрехав їй під час візиту до Москви у січні 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у документальному фільмі про неї, який вийде в ефір німецького телеканалу ZDF.

"Міністр закордонних справ Росії сказав мені в обличчя: "Ми не хочемо нападати на Україну", – згадує німецька міністерка.

За словами Бербок, колеги попереджували її про спроби Лаврова ввести в оману, однак її візит був "дуже, дуже добре підготовлений".

Лавров також спробував "підловити" її заявами про "Північний потік – 2", однак, за словами Бербок, йому це не вдалося: "Я дуже, дуже глибоко занурилася в матеріал, це була неправильна тема".

Раніше Бербок розвіяла сподівання Путіна на скорочення підтримки України з боку ЄС через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.