Глава МИД Германии вспомнила, как Лавров солгал ей во время визита в Москву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вспомнила, как глава МИД РФ Сергей Лавров солгал ей во время визита в Москву в январе 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в документальном фильме о ней, который выйдет в эфир немецкого телеканала ZDF.

"Министр иностранных дел России сказал мне в лицо: "Мы не хотим нападать на Украину", – вспоминает немецкий министр.

По словам Бербок, коллеги предупреждали ее о попытках Лаврова ввести в заблуждение, однако ее визит был "очень, очень хорошо подготовлен".

Лавров также попытался "подловить" ее заявлениями о "Северном потоке – 2", однако, по словам Бербок, ему это не удалось: "Я очень, очень глубоко погрузилась в материал, это была неправильная тема".

Ранее Бербок развеяла надежды Путина на сокращение поддержки Украины со стороны ЕС из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.