Словацькі перевізники пригрозили блокадою кордону України

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі словацького боку, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив голова UNAS Станіслав Скала, повідомило словацьке видання Pravda.

Скала зазначив, що перевізники просять Мінтранс почати співпрацювати з Єврокомісією і вимагають повернення дозволів для українських колег. За його словами, якщо ЄК цього не зробить, то "UNAS готовий негайно підтримати польських перевізників та заблокує перетин кордону для українських перевізників зі словацького боку".

UNAS заявив, що не погоджується з постановою ЄС, яка скасувала видачу дозволів для українських перевізників після вторгнення російських військ в Україну.

Раніше UNAS надіслав лист Мінтрансу, у якому заявили, що українці "забирають роботу у наших перевізників".

"Ми хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, тому що вони мають таку ж проблему, як і наші перевізники. Словацьке міністерство транспорту вже давно не звертає уваги на вантажні перевезення і повністю їх ігнорує", – йдеться у листі.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі. А також колонку про те, чому Україна не має права піти назустріч вимогам польських перевізників.