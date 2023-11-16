Як Україні реформувати енергосектор і сферу довкілля для вступу в ЄС

8 листопада Європейська комісія (ЄК) оприлюднила звіт щодо України в межах пакета розширення ЄС.

Для нас найважливішим його елементом є рекомендація Єврокомісії розпочати перемовини про вступ України до Європейського Союзу.

Але звіт ЄК містить не лише оголошення приємної для України новини.

Цей документ, сектор за сектором, систематизує стан європейської інтеграції України.

Про те, як Брюссель оцінює реформу енергосектора України, а також дії у питанні захисту довкілля – у статті експертки з енергетики та клімату Марини Денисюк Реформа під обстрілами: чого чекає ЄС від України в енергетиці та зеленому порядку денному.

У секторі енергетики Україна отримала оцінку "добре", тобто 4 з 5, і це дуже високий бал – ми маємо лише чотири "четвірки" серед 33 переговорних глав. Натомість у секторі довкілля та зміни клімату у нас гірша оцінка, "двійка", тобто "деяка відповідність праву ЄС".

Між тим прогрес за останній рік розподілився інакше.

В енергетиці зміни за рік виявилися посередніми (some progress у термінології ЄС). Натомість за "екологічною" главою Україна отримала високу оцінку – ми завершуємо рік із показником "добрий прогрес".

Єврокомісія підкреслює, що для України першим кроком має бути швидке відновлення, зокрема, пошкоджених генеруючих потужностей, систем передачі та розподілу електроенергії, а також комунальних послуг, транспортної інфраструктури, шкіл та закладів охорони здоров'я.

Паралельно з відновленням фокус зберігається на залученні інвестицій. А для цього потрібне удосконалення процесів державних закупівель, зменшення бар'єрів для реалізації проєктів, реформування процесів планування та зміцнення адміністративного потенціалу, необхідного для управління інвестиціями.

Отже, в енергетиці Єврокомісія поставила посередню оцінку за рік, побачивши лише "деякий прогрес".

Та варто нагадати, що це був рік постійних обстрілів енергетичної інфраструктури.

Через заходи, обумовлені воєнним станом, відбулося зниження прозорості та незалежності гравців енергетичного сектора.

Зараз, щоби поліпшити оцінку, Україна повинна розвивати три важливі напрямки одночасно.

По-перше, просувати зелений енергетичний перехід та зелену відбудову.

По-друге, енергоринок має рухатися до економічно обґрунтованого ціноутворення.

По-третє, потрібні зміни в роботі регулятора ринку.

У питанні захисту довкілля та природних ресурсів Єврокомісія констатувала добрий прогрес за рік.

Але загальна оцінка сумісності України з правом ЄС – посередня, і вона цього року не змінилася. Тож Україна має великий перелік рекомендацій щодо подальших кроків.

Про чотири пріоритетні кроки, а також про обсяг та кількість задач, що стоять перед Україною у сфері довкілля лише на найближчий час, читайте у повній версії статті.

Тож, що у сфері енергетики найважчим та найдорожчим є відновлення інфраструктури.

Щодо довкілля та клімату, то найслабшою ланкою є низький адміністративний потенціал України у цьому секторі.

Саме над цим і потрібно працювати.

Докладніше – у матеріалі Марини Денисюк Реформа під обстрілами: чого чекає ЄС від України в енергетиці та зеленому порядку денному.