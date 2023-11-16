Как Украине реформировать энергосектор и сферу окружающей среды для вступления в ЕС
Четверг, 16 ноября 2023, 08:32
8 ноября Европейская комиссия (ЕК) обнародовала отчет по Украине в рамках пакета расширения ЕС.
Для нас важнейшим его элементом является рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
Но отчет ЕК содержит не только объявление приятной для Украины новости.
Этот документ, сектор за сектором, систематизирует состояние европейской интеграции Украины.
О том, как Брюссель оценивает реформу энергосектора Украины, а также действия в вопросе защиты окружающей среды, – в статье эксперта по энергетике и климату Марины Денисюк Реформа под обстрелами: чего ждет ЕС от Украины в энергетике и зеленой повестке дня.
В секторе энергетики Украина получила оценку "хорошо", то есть 4 из 5, и это очень высокий балл – мы имеем только четыре "четверки" среди 33 переговорных глав. Зато в секторе окружающей среды и изменения климата у нас худшая оценка, "двойка", то есть "некоторое соответствие праву ЕС".
Между тем прогресс за последний год распределился иначе.
В энергетике изменения за год оказались посредственными (some progress в терминологии ЕС). Зато по "экологической" главе Украина получила высокую оценку – мы завершаем год с показателем "хороший прогресс".
Еврокомиссия подчеркивает, что для Украины первым шагом должно быть быстрое восстановление, в частности, поврежденных генерирующих мощностей, систем передачи и распределения электроэнергии, а также коммунальных услуг, транспортной инфраструктуры, школ и учреждений здравоохранения.
Параллельно с восстановлением фокус сохраняется на привлечении инвестиций. А для этого требуется усовершенствование процессов государственных закупок, уменьшение барьеров для реформирования процессов планирования и укрепление административного потенциала, необходимого для управления инвестициями.
Итак, в энергетике Еврокомиссия поставила посредственную оценку за год, увидев лишь "некоторый прогресс".
Но стоит напомнить, что это был год постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры.
Из-за мер, обусловленных военным положением, произошло снижение прозрачности и независимости игроков энергетического сектора.
Сейчас, чтобы улучшить оценку, Украина должна развивать три важных направления одновременно.
Во-первых, продвигать зеленый энергетический переход и зеленое восстановление.
Во-вторых, энергорынок должен двигаться к экономически обоснованному ценообразованию.
В-третьих, нужны изменения в работе регулятора рынка.
В вопросе защиты окружающей среды и природных ресурсов Еврокомиссия констатировала хороший прогресс за год.
Но общая оценка совместимости Украины с правом ЕС – посредственная, и она в этом году не изменилась. Поэтому Украина имеет большой перечень рекомендаций по дальнейшим шагам.
О четырех приоритетных шагах, а также об объеме и количестве задач, стоящих перед Украиной в сфере окружающей среды только на ближайшее время, читайте в полной версии статьи.
Так, что в сфере энергетики самым тяжелым и дорогим является восстановление инфраструктуры.
Что касается окружающей среды и климата, то самым слабым звеном является низкий административный потенциал Украины в этом секторе.
Именно над этим и нужно работать.
Подробнее – в материале Марины Денисюк Реформа под обстрелами: чего ждет ЕС от Украины в энергетике и зеленой повестке дня.