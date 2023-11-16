Как Украине реформировать энергосектор и сферу окружающей среды для вступления в ЕС

8 ноября Европейская комиссия (ЕК) обнародовала отчет по Украине в рамках пакета расширения ЕС.

Для нас важнейшим его элементом является рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Но отчет ЕК содержит не только объявление приятной для Украины новости.

Этот документ, сектор за сектором, систематизирует состояние европейской интеграции Украины.

О том, как Брюссель оценивает реформу энергосектора Украины, а также действия в вопросе защиты окружающей среды, – в статье эксперта по энергетике и климату Марины Денисюк Реформа под обстрелами: чего ждет ЕС от Украины в энергетике и зеленой повестке дня.

В секторе энергетики Украина получила оценку "хорошо", то есть 4 из 5, и это очень высокий балл – мы имеем только четыре "четверки" среди 33 переговорных глав. Зато в секторе окружающей среды и изменения климата у нас худшая оценка, "двойка", то есть "некоторое соответствие праву ЕС".

Между тем прогресс за последний год распределился иначе.

В энергетике изменения за год оказались посредственными (some progress в терминологии ЕС). Зато по "экологической" главе Украина получила высокую оценку – мы завершаем год с показателем "хороший прогресс".

Еврокомиссия подчеркивает, что для Украины первым шагом должно быть быстрое восстановление, в частности, поврежденных генерирующих мощностей, систем передачи и распределения электроэнергии, а также коммунальных услуг, транспортной инфраструктуры, школ и учреждений здравоохранения.

Параллельно с восстановлением фокус сохраняется на привлечении инвестиций. А для этого требуется усовершенствование процессов государственных закупок, уменьшение барьеров для реформирования процессов планирования и укрепление административного потенциала, необходимого для управления инвестициями.

Итак, в энергетике Еврокомиссия поставила посредственную оценку за год, увидев лишь "некоторый прогресс".

Но стоит напомнить, что это был год постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Из-за мер, обусловленных военным положением, произошло снижение прозрачности и независимости игроков энергетического сектора.

Сейчас, чтобы улучшить оценку, Украина должна развивать три важных направления одновременно.

Во-первых, продвигать зеленый энергетический переход и зеленое восстановление.

Во-вторых, энергорынок должен двигаться к экономически обоснованному ценообразованию.

В-третьих, нужны изменения в работе регулятора рынка.

В вопросе защиты окружающей среды и природных ресурсов Еврокомиссия констатировала хороший прогресс за год.

Но общая оценка совместимости Украины с правом ЕС – посредственная, и она в этом году не изменилась. Поэтому Украина имеет большой перечень рекомендаций по дальнейшим шагам.

О четырех приоритетных шагах, а также об объеме и количестве задач, стоящих перед Украиной в сфере окружающей среды только на ближайшее время, читайте в полной версии статьи.

Так, что в сфере энергетики самым тяжелым и дорогим является восстановление инфраструктуры.

Что касается окружающей среды и климата, то самым слабым звеном является низкий административный потенциал Украины в этом секторе.

Именно над этим и нужно работать.

Подробнее – в материале Марины Денисюк Реформа под обстрелами: чего ждет ЕС от Украины в энергетике и зеленой повестке дня.