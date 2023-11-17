Як у Польщі реагують на блокаду кордону з Україною

З 6 листопада триває протест польських перевізників, які блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною.

На сайті "Європейської правди" ми вже неодноразово публікували статті українських експертів на цю тему. А що про це пишуть у Польщі?

Отже, про проблеми і вимоги польських перевізників, а також про спроби вирішення проблеми читайте у статті польського економіста, редактора порталу mycompanypolska.pl Цезарія Щепанського Погляд з Польщі на антиукраїнські протести на кордоні: за яких умов блокада може завершитися.

На сьогодні у протестувальників є три основні вимоги: відновлення дозволів на перевезення вантажів у Польщі та Євросоюзі для вантажівок з України; виключення польських вантажівок з української системи єЧерга; і, мабуть, найбільш екстремальна вимога — заборона на реєстрацію в Польщі транспортних компаній, що не походять з ЄС.

Артур Іздебський, власник однієї з транспортних компаній, представив додаткові вимоги в інтерв’ю порталу wnp.pl.

Перевізники, серед іншого, вимагають компенсації втрачених доходів або надання польським перевізникам доступу до української системи "Шлях". Протестувальники також обурені діями польського уряду.

Сам протест — це низова ініціатива кількох десятків дрібних підприємців, однак представники галузі ставляться до цього прихильно.

Як заявляють польські перевізники, ці вимоги є спробою вирішити проблеми, що стосуються польських компаній.

"Українські водії на маршруті Україна – Польща – Україна заробляють 350 доларів за три тижні роботи. Як конкурувати з цими компаніями, коли польський працівник коштує польському перевізникові в чотири рази дорожче?" — кажуть протестувальники.

Різниця у вартості працівників — це одне, інше — свобода, з якою українські компанії можуть пересуватися Польщею та іншими країнами ЄС.

Незабаром після початку великої війни обмеження на перевезення для українців у Євросоюзі було скасовано, внаслідок чого, за оцінками, кількість перевезень зросла зі 160 тисяч до 500 тисяч.

Українські компанії почали виконувати замовлення в межах Євросоюзу (не лише транспортувати вантажі з України), маючи перевагу у менших витратах на працівників. Скасування обмежень мало діяти до кінця червня цього року, але зрештою їх продовжили до 30 червня 2024 року.

Це викликало обурення польських підприємців, які домінують на європейському транспортному ринку.

Перевізники протестують і проти нерівного ставлення з боку української прикордонної служби.

Польський уряд дистанціювався від протесту. Поки не зміниться влада, важко очікувати, що польський уряд буде зацікавлений у припиненні конфлікту.

Польсько-українська господарська палата звернулася з проханням припинити акцію блокування кордону. Проте представники польських перевізників залишаються байдужими.

"Протест закінчиться не скоро", — запевнив протестувальник Павел Кот в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita.

Протестувальники стверджують, що нові реалії на ринку перевезень призводять до банкрутства компаній і звільнення працівників.

Українська сторона вважає, що ця діяльність є єдиним шансом для місцевої економіки вижити через війну та блокаду морського транспорту. Водночас як поляки, так і українці не дуже охоче йдуть на компроміс.

Нейтральна позиція польського уряду не сприяє ні тим, ні іншим.

А черга на кордоні щогодини зростає.

Докладніше – у матеріалі Цезарія Щепанського Погляд з Польщі на антиукраїнські протести на кордоні: за яких умов блокада може завершитися.