Как в Польше реагируют на блокаду границы с Украиной

С 6 ноября продолжается протест польских перевозчиков, которые блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.

На сайте "Европейской правды" мы уже неоднократно публиковали статьи украинских экспертов на эту тему. А что об этом пишут в Польше?

Итак, о проблемах и требованиях польских перевозчиков, а также о попытках решения проблемы читайте в статье польского экономиста, редактора портала mycompanypolska.pl Цезария Щепанского Взгляд из Польши на антиукраинские протесты на границе: при каких условиях блокада может завершиться.

На сегодня у протестующих есть три основных требования: восстановление разрешений на перевозку грузов в Польше и Евросоюзе для грузовиков из Украины; исключение польских грузовиков из украинской системы еЧерга; и, пожалуй, наиболее экстремальное требование – запрет на регистрацию в Польше транспортных компаний, не происходящих из ЕС.

Артур Издебский, владелец одной из транспортных компаний, представил дополнительные требования в интервью порталу wnp.pl.

Перевозчики, среди прочего, требуют компенсации утраченных доходов или предоставления польским перевозчикам доступа к украинской системе "Шлях". Протестующие также возмущены действиями польского правительства.

Сам протест – это низовая инициатива нескольких десятков мелких предпринимателей, однако представители отрасли относятся к этому благосклонно.

Как заявляют польские перевозчики, эти требования являются попыткой решить проблемы, касающиеся польских компаний.

"Украинские водители на маршруте Украина – Польша – Украина зарабатывают 350 долларов за три недели работы. Как конкурировать с этими компаниями, когда польский работник стоит польскому перевозчику в четыре раза дороже?" – говорят протестующие.

Разница в стоимости работников – это одно, другое – свобода, с которой украинские компании могут передвигаться по Польше и другим странам ЕС.

Вскоре после начала большой войны ограничения на перевозки для украинцев в Евросоюзе были отменены, вследствие чего, по оценкам, количество перевозок выросло с 160 тысяч до 500 тысяч.

Украинские компании начали выполнять заказы в пределах Евросоюза (не только транспортировать грузы из Украины), имея преимущество в меньших затратах на работников. Отмена ограничений должна была действовать до конца июня этого года, но в конце концов их продлили до 30 июня 2024 года.

Это вызвало возмущение польских предпринимателей, которые доминируют на европейском транспортном рынке.

Перевозчики протестуют и против неравного отношения со стороны украинской пограничной службы.

Польское правительство дистанцировалось от протеста. Пока не сменится власть, трудно ожидать, что польское правительство будет заинтересовано в прекращении конфликта.

Польско-украинская хозяйственная палата обратилась с просьбой прекратить акцию блокирования границы. Однако представители польских перевозчиков остаются равнодушными.

"Протест закончится не скоро", – заверил протестующий Павел Кот в интервью газете Rzeczpospolita.

Протестующие утверждают, что новые реалии на рынке перевозок приводят к банкротству компаний и увольнению работников.

Украинская сторона считает, что эта деятельность является единственным шансом для местной экономики выжить из-за войны и блокады морского транспорта. В то же время как поляки, так и украинцы не очень охотно идут на компромисс.

Нейтральная позиция польского правительства не способствует ни тем, ни другим.

А очередь на границе ежечасно растет.

Подробнее – в материале Цезария Щепанского Взгляд из Польши на антиукраинские протесты на границе: при каких условиях блокада может завершиться.