Чому Україна має вступити до Організації економічного співробітництва та розвитку

Одночасно зі стрімким рухом до вступу в ЄС Україна активно працює і над повноцінним членством в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Попри повномасштабну війну, у жовтні минулого року ОЕСР визнала Україну потенційним членом та розпочала початковий діалог щодо вступу. Уже цього літа була затверджена чотирирічна Програма для України, що допоможе впровадити стандарти організації в різних сферах і відкриє шлях до повноцінного членства.

А нещодавно український уряд затвердив поетапний план реалізації цієї Програми, де визначено конкретні практичні кроки та відповідальні за їхнє втілення державні органи.

Про план дій для членства в організації та переваги від цього – у статті старшої проєктної менеджерки Офісу реформ Кабміну Лілії Горбатюк Шлях до "клубу успішних країн": що дає Україні членство в ОЕСР та як його досягти.

Членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – це важливий вектор відновлення та розвитку держави, адже ОЕСР часто називають "клубом успішних країн". І це не випадково, адже на країни-члени організації припадає понад 62% світового ВВП.

До того ж це один із найкращих майданчиків аналітики та обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик. "Кращі політики для кращого життя" – гасло ОЕСР, що вже багато років відображає місію організації.

Прийняття України в "клуб успішних країн" – це потужний сигнал інвесторам та важливий маркер готовності України до вступу ЄС.

Співпраця з ОЕСР та євроінтеграція є паралельними та взаємодоповнюючими процесами.

При цьому організація може стати своєрідним економічним ментором для України у процесі реалізації спільної Програми та здійснення реформ на шляху до ЄС.

Приєднуючись до правових інструментів, роботи комітетів та органів ОЕСР, Україна вже зараз може отримати численні переваги: обмін знаннями і даними з країнами-членами ОЕСР; найкращі міжнародні практики та експертну підтримку у впровадженні стандартів; огляди політики та рекомендації; прискорення реформ.

Члени ОЕСР суворо дотримуються принципів демократії та ринкової економіки. І на шляху до повноцінного членства в ОЕСР Україну очікує багато "домашніх завдань", які гармонійно пов’язані з євроінтеграційними процесами. Про те, що Україна має зробити у найближчі два роки читайте у повній версії статті.

Процес вступу в ОЕСР включає поглиблену оцінку держави на відповідність певним економіко-правовим критеріям та визнаним стандартам більш ніж 20 технічними комітетами.

Кожна країна оцінюється на придатність для комфортного і безпечного проживання та інвестування.

Оцінюється узгодженість країни-кандидата з відповідними інструментами, а також її політики та практики. Для проходження оцінки необхідно внести зміни до законодавства, щоб привести їх у відповідність до стандартів і найкращих практик ОЕСР.

Вступ до організації вимагатиме значних зусиль державних органів, політичної готовності до реальних змін та координації всіх гілок влади.

На цьому шляху Україна отримає вагому підтримку та всебічне сприяння з боку робочих органів ОЕСР та окремих експертів. Ця підтримка охопить усі життєво важливі сфери.

Це шанс не втрачати час на власні помилки, а одразу зважати на кращий досвід інших країн з огляду на всі ризики та загрози.

Докладніше про все це, у тому числі про маркери успішності країни за стандартами організації, – у матеріалі Лілії Горбатюк Шлях до "клубу успішних країн": що дає Україні членство в ОЕСР та як його досягти.