Почему Украина должна вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития

Одновременно со стремительным движением к вступлению в ЕС Украина активно работает и над полноценным членством в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Несмотря на полномасштабную войну, в октябре прошлого года ОЭСР признала Украину потенциальным членом и начала начальный диалог о вступлении. Уже этим летом была утверждена четырехлетняя Программа для Украины, которая поможет внедрить стандарты организации в различных сферах и откроет путь к полноценному членству.

А недавно украинское правительство утвердило поэтапный план реализации этой Программы, где определены конкретные практические шаги и ответственные за их воплощение государственные органы.

О плане действий для членства в организации и преимуществах от этого – в статье старшего проектного менеджера Офиса реформ Кабмина Лилии Горбатюк Путь в "клуб успешных стран": что дает Украине членство в ОЭСР и как его достичь.

Членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – это важный вектор восстановления и развития государства, ведь ОЭСР часто называют "клубом успешных стран". И это не случайно, ведь на страны-члены организации приходится более 62% мирового ВВП.

К тому же это одна из лучших площадок аналитики и обмена опытом в вопросах реформ и государственных политик. "Лучшие политики для лучшей жизни" – лозунг ОЭСР, который уже много лет отражает миссию организации.

Принятие Украины в "клуб успешных стран" – это мощный сигнал инвесторам и важный маркер готовности Украины к вступлению в ЕС.

Сотрудничество с ОЭСР и евроинтеграция являются параллельными и взаимодополняющими процессами.

При этом организация может стать своеобразным экономическим ментором для Украины в процессе реализации совместной Программы и осуществления реформ на пути к ЕС.

Присоединяясь к правовым инструментам, работе комитетов и органов ОЭСР, Украина уже сейчас может получить многочисленные преимущества: обмен знаниями и данными со странами-членами ОЭСР; лучшие международные практики и экспертную поддержку во внедрении стандартов; обзоры политики и рекомендации; ускорение реформ.

Члены ОЭСР строго придерживаются принципов демократии и рыночной экономики. И на пути к полноценному членству в ОЭСР Украину ожидает много "домашних заданий", которые гармонично связаны с евроинтеграционными процессами. О том, что Украина должна сделать в ближайшие два года читайте в полной версии статьи.

Процесс вступления в ОЭСР включает углубленную оценку государства на соответствие определенным экономико-правовым критериям и признанным стандартам более чем 20 техническими комитетами.

Каждая страна оценивается на пригодность для комфортного и безопасного проживания и инвестирования.

Оценивается согласованность страны-кандидата с соответствующими инструментами, а также ее политики и практики. Для прохождения оценки необходимо внести изменения в законодательство, чтобы привести их в соответствие со стандартами и лучшими практиками ОЭСР.

Вступление в организацию потребует значительных усилий государственных органов, политической готовности к реальным изменениям и координации всех ветвей власти.

На этом пути Украина получит весомую поддержку и всестороннее содействие со стороны рабочих органов ОЭСР и отдельных экспертов. Эта поддержка охватит все жизненно важные сферы.

Это шанс не терять время на собственные ошибки, а сразу учитывать лучший опыт других стран, учитывая все риски и угрозы.

Подробнее обо всем этом, в том числе о маркерах успешности страны по стандартам организации, – в материале Лилии Горбатюк Путь в "клуб успешных стран": что дает Украине членство в ОЭСР и как его достичь.