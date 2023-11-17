В Орбана показали чотири маніпулятивні питання про Україну, які висунуть на "консультації"

В Угорщині оприлюднили список питань, які влада винесла на так звану "національну консультацію", чотири з них так чи інакше стосуються України.

Як повідомляє "Європейська правда", зміст анкети опублікував уряд Угорщини.

Загалом на "консультацію" винесли 11 питань. Анкети будуть розсилатися поштою з п'ятниці та надійдуть до всіх виборців Угорщини, тож "всі угорці зможуть висловити свою думку з питань, які фундаментально впливають на економіку і безпеку Угорщини", заявила речниця угорського уряду Александра Сенткіраї.

До таких питань уряд Орбана зарахував тематику війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

Причому України стосується 4 питання, усі вони сформульовані маніпулятивно.

Попри очікування, відповіді пропонуються не у вигляді "так" або "ні", а більш розгорнуто, посилюючи маніпуляцію.

Зокрема, шосте питання стосується поставок зброї Україні і сформульоване воно так: "Брюссель хоче надсилати Україні більше зброї. Брюссель від самого початку зайняв провоєнну позицію... і вже витратив понад 5 мільярдів євро на розвиток української армії. І остання пропозиція – виділити ще 20 мільярдів євро на озброєння України".

Варіанти відповіді, які пропонує угорський уряд виглядають так: "Нам потрібне припинення вогню і мир замість поставок зброї" і "Більше зброї, закупленої за гроші ЄС, має бути відправлено на поле бою".

Ще одне пов’язане з Україною питання стосується фінансової підтримки і сформульоване так: "Європейська комісія хоче виділити додаткові 50 мільярдів євро на підтримку України. Оскільки цієї суми немає в поточному бюджеті ЄС, вони хочуть вибити додаткові кошти з країн-членів. Вони просять Угорщину про додатковий внесок, яка вже давно не отримує гроші ЄС, на які має право за домовленостями. Угорщина вже витратила мільярди форинтів на допомогу біженцям з України".

На це питання пропонують такі варіанти відповідей: "Не будемо платити більше на підтримку України, поки не отримаємо свої гроші" або "Підтримаємо прохання Брюсселя, навіть якщо гроші, які нам заборгували, все ще не будуть виплачені".

Ще одне питання стосується початку переговорів про вступ України до ЄС і звучить так: "Дедалі частіше лунають голоси, які закликають до того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС навіть попри те, що там йде війна. Прийняття України до ЄС докорінно зруйнувало б нинішню систему (фінансової) підтримки ЄС. Згідно з чинними правилами, Україна отримувала б значну частку коштів ЄС як повноправний член".

Угорцям пропонують відповісти на це питання так: "Умови для повноправного членства України ще не створені" або "Повноправне членство України, безумовно, має бути підтримане".

Варто зазначити, що формулювання цього питання значно пом’якшили.

Як йшлося в статті "ЄвроПравди", спершу питання мало б звучати так: "Чи погоджуєтеся ви на те, щоб Україна, в якій іде війна, стала повноцінним членом Європейського Союзу і принесла війну вам на поріг?". І два варіанти відповіді: "так" або "ні".

І останнє питання щодо України в цьому опитувальнику стосується українського зерна, яке називають "генномодифікованим", воно сформульоване так: "Після початку війни Брюссель відкрив свої кордони для поставок українського зерна. Передбачалося, що цей захід дозволить постачати зерно в бідніші регіони світу. Але замість цього значна частина генномодифікованого українського зерна заполонила ринки східноєвропейських країн, поставивши виробників у регіоні у вкрай скрутне становище. Угорщина заборонила імпорт українського зерна, але Брюссель все ще хоче, щоб ми впустили українське ГМ-зерно.

Варіанти відповідей на це питання виглядають так: "Ми повинні всіляко захищати угорських фермерів і гарантувати, що угорське сільське господарство буде вільним від ГМО" або "Ми повинні відкрити наш ринок для українського ГМ-зерна".

Читайте пояснення про те, чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить.

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