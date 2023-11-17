У Орбана показали четыре манипулятивных вопроса об Украине, которые выдвинут на "консультации"

В Венгрии обнародовали список вопросов, которые власти вынесли на так называемую "национальную консультацию", четыре из них так или иначе касаются Украины.

Как сообщает "Европейская правда", содержание анкеты опубликовало правительство Венгрии.

Всего на "консультацию" вынесли 11 вопросов. Анкеты будут рассылаться по почте с пятницы и поступят ко всем избирателям Венгрии, поэтому "все венгры смогут высказать свое мнение по вопросам, которые фундаментально влияют на экономику и безопасность Венгрии", заявила пресс-секретарь венгерского правительства Александра Сенткираи.

К таким вопросам правительство Орбана причислило тематику войны в Украине и Израиле, вступления Украины в ЕС, а также коммунальных платежей, замораживания процентных ставок, налога на дополнительную прибыль, иностранного влияния на венгерскую политику и закона о защите детей.

Причем Украины касается 4 вопроса, все они сформулированы манипулятивно.

Вопреки ожиданиям, ответы предлагаются не в виде "да" или "нет", а более развернуто, усиливая манипуляцию.

В частности, шестой вопрос касается поставок оружия Украине и сформулирован он так: "Брюссель хочет посылать Украине больше оружия. Брюссель с самого начала занял провоенную позицию... и уже потратил более 5 миллиардов евро на развитие украинской армии. И последнее предложение – выделить еще 20 миллиардов евро на вооружение Украины".

Варианты ответа, которые предлагает венгерское правительство выглядят так: "Нам нужно прекращение огня и мир вместо поставок оружия" и "Больше оружия, закупленного за деньги ЕС, должно быть отправлено на поле боя".

Еще один связанный с Украиной вопрос касается финансовой поддержки и сформулирован так: "Европейская комиссия хочет выделить дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины. Поскольку этой суммы нет в текущем бюджете ЕС, они хотят выбить дополнительные средства из стран-членов. Они просят Венгрию о дополнительном взносе, которая уже давно не получает деньги ЕС, на которые имеет право по договоренностям. Венгрия уже потратила миллиарды форинтов на помощь беженцам из Украины".

На этот вопрос предлагают такие варианты ответов: "Не будем платить больше на поддержку Украины, пока не получим свои деньги" или "Поддержим просьбу Брюсселя, даже если деньги, которые нам задолжали, все еще не будут выплачены".

Еще один вопрос касается начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и звучит так: "Все чаще раздаются голоса, призывающие к тому, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС даже несмотря на то, что там идет война. Принятие Украины в ЕС в корне разрушило бы нынешнюю систему (финансовой) поддержки ЕС. Согласно действующим правилам, Украина получала бы значительную долю средств ЕС как полноправный член".

Венграм предлагают ответить на этот вопрос так: "Условия для полноправного членства Украины еще не созданы" или "Полноправное членство Украины, безусловно, должно быть поддержано".

Стоит отметить, что формулировка этого вопроса значительно смягчили.

Как говорилось в статье "ЕвроПравды", сначала вопрос должен был бы звучать так: "Согласны ли вы на то, чтобы Украина, в которой идет война, стала полноценным членом Европейского Союза и принесла войну вам на порог?". И два варианта ответа: "да" или "нет".

И последний вопрос по Украине в этом опроснике касается украинского зерна, которое называют "генномодифицированным", он сформулирован так: "После начала войны Брюссель открыл свои границы для поставок украинского зерна. Предполагалось, что эта мера позволит поставлять зерно в более бедные регионы мира. Но вместо этого значительная часть генномодифицированного украинского зерна заполонила рынки восточноевропейских стран, поставив производителей в регионе в крайне затруднительное положение. Венгрия запретила импорт украинского зерна, но Брюссель все еще хочет, чтобы мы впустили украинское ГМ-зерно.

Варианты ответов на этот вопрос выглядят так: "Мы должны всячески защищать венгерских фермеров и гарантировать, что венгерское сельское хозяйство будет свободным от ГМО" или "Мы должны открыть наш рынок для украинского ГМ-зерна".

Читайте объяснения, почему мы проигрываем венгерский "референдум" и что это изменит.

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