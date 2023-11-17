Наближений до угорської влади аналітичний центр Nézőpont Intézet опублікував результат "опитування", згідно з яким більшість угорців виступають проти вступу України в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковані дані.

Згідно з наведеними результатами, 62% угорців "не згодні з тим, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу", натомість тільки 26% – згодні.

Стверджується, що більшість провладних виборців – 78% – не хочуть бачити Україну у ЄС, а серед прихильників лівих партій частка тих, хто вважає вступ України неприйнятним, однакова з тією, хто його підтримує: по 44%.

За даними Nézőpont Intézet, 54% жителів Будапешта, які загалом виступають проти позиції уряду, не згодні з приєднанням України до ЄС, тоді як 30% – згодні.

Примітно, що результат "дослідження" Nézőpont Intézet, який незалежні угорські ЗМІ відносять до наближених до влади, опублікували у день, коли угорський уряд оприлюднив запитання для так званих "консультацій" з населенням щодо вступу України у ЄС.

Тут можна прочитати детально про чотири маніпулятивні питання про Україну, які висунуть на "консультації".

Останнім часом Угорщина активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.

Читайте пояснення про те, чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить.

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