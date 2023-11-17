Фінляндія передала Україні 20-й пакет військової допомоги вартістю 100 млн євро

Президент Фінляднії Саулі Нійністьо схвалив пропозицію уряду про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Фінляндії, інформує "Європейська правда".

Це вже 20-й пакет допомоги, який Фінляндія надає Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Його вартість становить приблизно 100 мільйонів євро.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хакканена, загальна сума переданої Україні допомоги становить 1,5 мільярда євро.

Традиційно фінський уряд не оголошує вміст пакетів, а також графік та спосіб їхньої доставки.

Попередній пакет допомоги Фінляндія передавала Україні 11 жовтня. Його вартість становила близько 95 мільйонів євро.

Крім того, Міністерство закордонних справ Фінляндії у жовтні оголосило про виділення додаткових 92 мільйонів євро на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії, через Світовий банк.