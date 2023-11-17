Финляндия передала Украине 20-й пакет военной помощи стоимостью 100 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии, информирует "Европейская правда".

Это уже 20-й пакет помощи, который Финляндия предоставляет Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хакканена, общая сумма переданной Украине помощи составляет 1,5 миллиарда евро.

Традиционно финское правительство не объявляет содержимое пакетов, а также график и способ их доставки.

Предыдущий пакет помощи Финляндия передавала Украине 11 октября. Его стоимость составляла около 95 миллионов евро.

Кроме того, Министерство иностранных дел Финляндии в октябре объявило о выделении дополнительных 92 миллионов евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии, через Всемирный банк.