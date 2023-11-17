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У Латвії за менш як добу зібрали кошти на відновлення "черепа Путіна"

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П'ятниця, 17 листопада 2023, 18:08

На латвійській платформі спільнокошту Ziedot.lv за менш як добу вдалось зібрати необхідні 5769 євро на відновлення плаката з "черепом Путіна", вивішеного на будівлі Музею історії медицини у Ризі навпроти посольства Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Плакат із "черепом Путіна" розмістили на фасаді музею навпроти посольства Росії ще на початку березня 2022 року на знак солідарності з Україною, яка зазнала повномасштабного російського вторгнення.

Плакат розміром 6,5 на 10 метрів містить дизайн обкладинки журналу Ir, створений латвійським художником Крішсом Салманісом.

На той час плакат встановили на тимчасові будівельні риштовання, тож восени його порвав сильний вітер.

Тому Музей історії медицини в Ризі вирішив зібрати 5500 євро для відновлювальних робіт, зокрема укріплене в будівельній конструкції фасаду металеве риштування і друк плаката на легшій тканині.

За менш як добу музею вдалося зібрати 5769 євро на відновлення плаката з "черепом Путіна".

Нагадаємо, минулого року в селі Белл-Енд англійського графства Вустершир група місцевих жителів встановила статую президента Росії Владіміра Путіна золотого кольору з головою у вигляді пеніса на знак протесту проти повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Латвія Путін