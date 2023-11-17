В Латвии за менее чем сутки собрали средства на восстановление "черепа Путина"
Пятница, 17 ноября 2023, 18:08
На латвийской платформе спильнокошту Ziedot.lv за менее чем сутки удалось собрать необходимые 5769 евро на восстановление плаката с "черепом Путина", вывешенного на здании Музея истории медицины в Риге напротив посольства России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
Плакат с "черепом Путина" разместили на фасаде музея напротив посольства России еще в начале марта 2022 года в знак солидарности с Украиной, которая подверглась полномасштабному российскому вторжению.
Плакат размером 6,5 на 10 метров содержит дизайн обложки журнала Ir, созданный латвийским художником Кришсом Салманисом.
Putina miroņgalvai būt!— Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) November 16, 2023
Ziedo: https://t.co/YvGYt6FEFI
Kārtējo reizi saplosīts rudens vēja brāzmās, plakāts prasa nopietnus atjaunošanas darbus, tai skaitā fasādes būvkonstrukcijā stiprinātas metāla sastatnes un vieglāka auduma apdruku.
Summa: 5500 eur#StandwithUkraine pic.twitter.com/zCX9YCoR9Y
В то время плакат установили на временные строительные леса, поэтому осенью его порвал сильный ветер.
Поэтому Музей истории медицины в Риге решил собрать 5500 евро для восстановительных работ, в частности укрепленные в строительной конструкции фасада металлические леса и печать плаката на более легкой ткани.
За менее чем сутки музею удалось собрать 5769 евро на восстановление плаката с "черепом Путина".
Напомним, в прошлом году в деревне Белл-Энд английского графства Вустершир группа местных жителей установила статую президента России Владимира Путина золотого цвета с головой в виде пениса в знак протеста против полномасштабного российского вторжения в Украину.