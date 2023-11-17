Норвегія піднімала F-35 для перехоплення російських винищувачів

З території Норвегії в четвер піднялись у повітря винищувачі F-35 у відповідь на підліт кількох російських винищувачів і бомбардувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило командування Повітряних сил НАТО у соцмережі Twitter (X).

Зазначається, що норвезькі F-35 вилетіли з комуни Евенес у відповідь на проліт російських суден неподалік повітряного простору Альянсу.

"Норвезькі винищувачі п’ятого покоління виявили два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 та два Іл-78. Російські судна повернулись до Росії незабаром після зустрічі з F-35", п – додали в Повітряних силах НАТО.

🇳🇴 F-35 scrambled yesterday from Evenes, Norway due to Russian aircraft 🇷🇺 flying close to #NATO Allied airspace



The 🇳🇴 5th Gen fighters identified 2 Tu-160 Bombers, 2 MiG-31 & 2 Il-78 Midas. The 🇷🇺 Aircraft returned to Russia shorty after meeting the F-35s#SecuringTheSkies pic.twitter.com/dIWlnMveI2 — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) November 17, 2023

Країни НАТО регулярно перехоплюють російські літаки біля свого повітряного простору.

Приміром, у червні винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії за три тижні перехопили 21 російський літак поблизу повітряного простору НАТО під час місії в Естонії.