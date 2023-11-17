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Норвегія піднімала F-35 для перехоплення російських винищувачів

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П'ятниця, 17 листопада 2023, 20:59

З території Норвегії в четвер піднялись у повітря винищувачі F-35 у відповідь на підліт кількох російських винищувачів і бомбардувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило командування Повітряних сил НАТО у соцмережі Twitter (X).

Зазначається, що норвезькі F-35 вилетіли з комуни Евенес у відповідь на проліт російських суден неподалік повітряного простору Альянсу.

"Норвезькі винищувачі п’ятого покоління виявили два бомбардувальники Ту-160, два МіГ-31 та два Іл-78. Російські судна повернулись до Росії незабаром після зустрічі з F-35", п – додали в Повітряних силах НАТО.

Країни НАТО регулярно перехоплюють російські літаки біля свого повітряного простору.

Приміром, у червні винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії за три тижні перехопили 21 російський літак поблизу повітряного простору НАТО під час місії в Естонії.

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