Британські винищувачі за 21 день перехопили 21 військовий літак РФ біля кордонів НАТО

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії за останні три тижні перехопили 21 російський літак поблизу повітряного простору НАТО під час місії в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

За даними британського оборонного відомства, серед російських літаків – бойові, транспортні або літаки для збору інформації, а також дальні бомбардувальники Ту-22М.

"Ці перехоплення є суворим нагадуванням про цінність колективної оборони і стримування, яке забезпечує НАТО", – сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Королівські військово-повітряні сили працювали разом з нашими союзниками протягом останніх трьох тижнів над забезпеченням захисту країн-членів і наших країн-партнерів, і вони можуть бути впевнені в нашій постійній підтримці посилення європейської безпеки разом з тими, хто поділяє наші цінності", – додав він.

Розгорнуті на базі Емарі в Естонії з березня в рамках британського внеску в місії НАТО, британські Typhoon піднімаються в повітря для спостереження за російськими літаками, коли ті не виходять на зв'язок з авіадиспетчерськими службами, становлячи, таким чином, загрозу авіаційній безпеці, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британські літаки мають залишатися в Естонії до серпня, коли їх змінять літаки іспанської армії.

Під час перебування в Естонії Королівські ВПС також взяли участь у кількох великих навчаннях, одне з яких Лондон назвав найважливішими повітряними навчаннями НАТО з часів закінчення холодної війни.

Ця демонстрація сили і єдності перед обличчям потенційних загроз з боку Росії, в розпал війни в Україні, була описана її організаторами як найбільші повітряні навчання в історії Альянсу, в яких взяли участь 250 військових літаків з 25 країн-членів і партнерів НАТО, включаючи Японію і Швецію, країну-кандидата на членство.