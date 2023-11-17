МЗС Естонії передає Україні чотири автобуси

Міністерство закордонних справ Естонії в межах гуманітарної допомоги Україні у п’ятницю відправило чотири надані приватною особою автобуси.

Про це, як пише "Європейська правда", естонське МЗС сповістило на своєму сайті.

Два автобуси Естонія передасть Житомирській області, яка є її фокусним регіоном з відновлення України. Ще два – передадуть двом містам Харківської області.

Фото: Міністерство закордонних справ Естонії

"Автобуси допоможуть Україні впоратися з пошкодженнями транспортної системи і зберегти мобільність населення, особливо перед початком зими", – йдеться в повідомленні.

У 2022 році МЗС Естонії відправило в Україну 44 автобуси, які зняли з місцевих маршрутів. Автобуси відремонтували за кошти міністерства й відправили в Житомирську, Харківську та Полтавську області, а також у Бучу.

Наразі Естонія надала Україні гуманітарну допомогу на суму близько 25,3 мільйона євро, з яких 6,3 мільйона євро надійшло від публічного сектора, додали у відомстві.

На початку листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів.