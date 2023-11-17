МИД Эстонии передает Украине четыре автобуса

Министерство иностранных дел Эстонии в рамках гуманитарной помощи Украине в пятницу отправило четыре предоставленных частным лицом автобуса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", эстонское МИД сообщило на своем сайте.

Два автобуса Эстония передаст Житомирской области, которая является ее фокусным регионом по восстановлению Украины. Еще два – передадут двум городам Харьковской области.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЭСТОНИИ

"Автобусы помогут Украине справиться с повреждениями транспортной системы и сохранить мобильность населения, особенно перед началом зимы", – говорится в сообщении.

В 2022 году МИД Эстонии отправило в Украину 44 автобуса, которые сняли с местных маршрутов. Автобусы отремонтировали за средства министерства и отправили в Житомирскую, Харьковскую и Полтавскую области, а также в Бучу.

Сейчас Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 25,3 миллиона евро, из которых 6,3 миллиона евро поступило от публичного сектора, добавили в ведомстве.

В начале ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС предоставил помощь Украине в виде 371 автобуса для нужд школьников.