Чому вантажні перевезення можуть стати новою проблемою для відносин України та Польщі

Між Україною та Польщею назріває новий конфлікт. Цього разу – у сфері вантажних перевезень.

Польські перевізники анонсували протестну акцію, під час якої вони погрожують блокувати пункти перетину кордону з Україною.

Все про новий конфлікт з Польщею – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка "Шлях" до конфлікту: чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон.

Які вимоги висувають протестувальники? Перелік чималий. Частина з них мають технічний характер, проте інша частина стосується принципових, засадничих для України речей.

Ключова вимога – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників. Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз на рік взагалі скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року – продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Та навіть цього замало. Друга вимога поляків – "посилення правил перевезень за ЄКМТ". Отже, поляки у своїх вимогах – хай як абсурдно це не звучить – вимагають ускладнити видачу сертифікатів про техогляд.

На додаток, є третя вимога – заборонити для українських компаній перевезення всередині ЄС. Українцям пропонують лише перевозити товари з України до ЄС та назад – і лише в обмеженій кількості рейсів.

Звісно, що такі вимоги є абсолютно неприйнятними для Києва.

На додачу є кілька технічних вимог. І дуже схоже на те, що ініціатори блокади українського кордону насправді націлені саме на ці вимоги.

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Зокрема, польські перевізники вимагають запровадження на українських пунктах перетину кордону окремої черги для вантажівок із реєстрацією ЄС (нагадаємо – це переважно польські авто).

Також пропонується запровадити на кожному пункті пропуску окремий пас для порожніх фур – поляки, на відміну від перевізників-українців, часто лише завозять товари в Україну, а назад повертаються порожніми.

І нарешті, останньою вимогою є доступ водіїв польських транспортних компаній до системи "Шлях", яка дає можливість українцям призовного віку вільно виїжджати з України.

Остання вимога заслуговує на окрему увагу, бо може видаватися такою, яку легко втілити – але здатна викликати значний суспільний резонанс.

На думку заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, нереалістичними є більшість, якщо не всі вимоги польської сторони.

За словами Деркача, вимога щодо системи "Шлях" дивує, тому що ця система працює лише для українських перевізників і створена для того, щоб в умовах воєнного стану військовозобов’язані водії змогли законно виконувати рейси.

Утім, заступник міністра очевидно лукавить.

У поляків є реальна проблема зі "Шляхом", і у Києві про неї знають. Ба більше, саме ця вимога – хоч вона і записана останньою – є, можливо, найбільш нагальною для авторів польського ультиматуму.

Нинішня блокада схожа на "розвідку боєм" перед складними переговорами в Єврокомісії, що почнуться наступного року.

Наразі польська сторона демонструє, що її бізнес налаштований серйозно та готовий боротися за свої інтереси.

Втім, Київ має достатньо часу, щоб домовитися з новим урядом Польщі про умови, які будуть прийнятні і для польських, і для українських перевізників.

Детально – у матеріалі Юрія Панченка "Шлях" до конфлікту: чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон.