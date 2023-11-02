Почему грузовые перевозки могут стать новой проблемой для отношений Украины и Польши

Между Украиной и Польшей назревает новый конфликт. На этот раз – в сфере грузовых перевозок.

Польские перевозчики анонсировали протестную акцию, во время которой они угрожают блокировать пункты пересечения границы с Украиной.

Все о новом конфликте с Польшей – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко "Путь" к конфликту: почему польские дальнобойщики хотят заблокировать украинскую границу.

Какие требования выдвигают протестующие? Перечень немалый. Часть из них имеют технический характер, однако другая часть касается принципиальных, основополагающих для Украины вещей.

Ключевое требование – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков. После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз на год вообще отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года – продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.

Но даже этого мало. Второе требование поляков – "ужесточение правил перевозок по ЕКМТ". Итак, поляки в своих требованиях – как бы абсурдно это ни звучало – требуют усложнить выдачу сертификатов о техосмотре.

В дополнение, есть третье требование – запретить для украинских компаний перевозки внутри ЕС. Украинцам предлагают только перевозить товары из Украины в ЕС и обратно – и только в ограниченном количестве рейсов.

Конечно, такие требования абсолютно неприемлемы для Киева.

В дополнение есть несколько технических требований. И очень похоже на то, что инициаторы блокады украинской границы на самом деле нацелены именно на эти требования.

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В частности, польские перевозчики требуют введения на украинских пунктах пересечения границы отдельной очереди для грузовиков с регистрацией ЕС (напомним – это преимущественно польские авто).

Также предлагается ввести на каждом пункте пропуска отдельный пас для пустых фур – поляки, в отличие от перевозчиков-украинцев, часто только завозят товары в Украину, а обратно возвращаются пустыми.

И наконец, последним требованием является доступ водителей польских транспортных компаний к системе "Шлях", которая дает возможность украинцам призывного возраста свободно выезжать из Украины.

Последнее требование заслуживает отдельного внимания, потому что может казаться таким, которое легко воплотить – но способно вызвать значительный общественный резонанс.

По мнению заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, нереалистичными являются большинство, если не все требования польской стороны.

По словам Деркача, требование по системе "Шлях" удивляет, потому что эта система работает только для украинских перевозчиков и создана для того, чтобы в условиях военного положения военнообязанные водители смогли законно выполнять рейсы.

Впрочем, заместитель министра очевидно лукавит.

У поляков есть реальная проблема с "Шляхом", и в Киеве о ней знают. Более того, именно это требование – хоть оно и записано последним – является, возможно, наиболее насущным для авторов польского ультиматума.

Нынешняя блокада похожа на "разведку боем" перед сложными переговорами в Еврокомиссии, которые начнутся в следующем году.

Сейчас польская сторона демонстрирует, что ее бизнес настроен серьезно и готов бороться за свои интересы.

Впрочем, у Киева есть достаточно времени, чтобы договориться с новым правительством Польши об условиях, которые будут приемлемы и для польских, и для украинских перевозчиков.

Подробно – в материале Юрия Панченко "Путь" к конфликту: почему польские дальнобойщики хотят заблокировать украинскую границу.