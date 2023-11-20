В Албанії опозиційні депутати влаштували пожежу в сесійному залі

Албанські опозиційні депутати зірвали засідання парламенту в понеділок на знак протесту проти того, що, за їхніми словами, є все більш авторитарним правлінням соціалістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Депутати-демократи запалили фаєри і поставили стільці один на одного посеред зали, щойно прем'єр-міністр Еді Рама зайняв своє місце для голосування за бюджет на наступний рік. Кордон з охоронців не дозволив опозиційним депутатам наблизитися до місць урядовців.

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Ліві соціалісти, які мають 73 місця у 140-місному парламенті, провели швидке принципове голосування і закрили засідання за 5 хвилин. Дебати по кожному пункту бюджету очікуються пізніше цього тижня.

Один з фаєрів спричинив невелику пожежу, яку загасили самі ж опозиційні депутати.

Опозиція хоче створити парламентські слідчі комісії для розслідування ймовірних випадків корупції за участю Рами та інших високопосадовців.

Соціалісти кажуть, що вимоги опозиції не відповідають конституції.

Газменд Барді, один з опозиційних депутатів, заявив, що вони не дозволять парламенту виконувати свою нормальну роботу.

"Наша боротьба полягає в тому, щоб показати кожному громадянину, що це не той парламент, який їх представляє", – сказав він.

Але Бледі Кучі, голова парламентської фракції соціалістів, закликав албанців звернути увагу на те, що парламент затверджує найбільший бюджет за всю історію і вдвічі більший, ніж у 2013 році, коли соціалісти прийшли до влади.

"В умовах демократії опозиція виступає з альтернативами, а не з фаєрами", – додав він.

Заворушення почалися минулого місяця, за два дні до того, як прокуратура звинуватила Салі Берішу, колишнього прем'єр-міністра і президента від Демократичної партії, в корупції через схему купівлі землі.

Прокуратура стверджує, що 79-річний Беріша надав фінансову допомогу своєму зятю, який був заарештований. Беріша заявив, що вони обидва невинні, і стверджує, що справа є політично мотивованою і що за нею стоїть його опонент Рама.

Барді сказав, що опозиція радикалізує свої протести, але не уточнив, як саме.

Опозиція розділилася щонайменше на три угруповання з 2021 року, коли Беріші та членам його сім'ї було заборонено в'їзд Сполученими Штатами, а згодом і Великою Британією, через ймовірну причетність до корупції. Беріша є четвертим високопосадовцем Албанії, якому заборонено в'їзд до США через звинувачення в корупції.

Посткомуністична Албанія бореться з корупцією, яка перешкоджає демократичному, економічному та соціальному розвитку країни.

На початку листопада зростання напруженості в парламенті змусило парламент Албанії в середу перенести засідання в онлайн-режим, що викликало протести опозиції.

Нагадаємо, на засіданні Асамблеї (парламенту) Косова 13 липня сталася сутичка між представниками керівної партії "Самовизначення" і Демократичної партії Косова, а прем'єра облили водою.