У парламенті Косова сталась бійка, прем'єра облили водою

На засіданні Асамблеї (парламенту) Косова у четвер, 13 липня, сталася сутичка між представниками керівної партії "Самовизначення" і Демократичної партії Косова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosovo Online.

Зазначається, що бійка сталася під час виступу прем’єр-міністра Альбіна Курті після того, як депутат від ДПК Мергім Люштаку підійшов до нього і облив водою.

Згодом віцепрем’єр Беснік Біслімі кинув у депутата пляшку води, після чого почалася сутичка.

Сутичка у сесійній залі парламенту тривала близько десяти хвилин. Охорона вивела Курті в безпечне місце.

Голова Альянсу за майбутнє Косова Беснік Тахірі раніше розкритикував уряд за те, як він вирішує ситуації на півночі країни.

Він попросив Курті відповісти, чому він досі не дотримувався порад США.

Напередодні уряд Косова вирішив скоротити на чверть кількість спецполіції, розгорнутої навколо адміністративних будівель на півночі, де більшість становлять етнічні серби, і організувати нові вибори мерів у чотирьох північних муніципалітетах, щоб знизити напругу з Сербією.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС