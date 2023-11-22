Посол США вважає, що війна дає Україні змогу швидше інтегруватися в НАТО

Посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що війна дає Україні змогу швидше, ніж за інших умов, рухатися до інтеграції у євроатлантичні інституції.

Про це Брінк сказала під час виступу на сьомому Українському жіночому конгресі "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови" в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Дипломатка зазначила, що розв’язана Росією війна проти України є "безсенсовою трагедією і злочином проти людства".

"Але ми всі знаємо, що у темні часи завжди є також неймовірні можливості. Я бачу ці можливості для України, для всіх вас – це можливість трансформації, яка вже почалася у день проголошення вашої незалежності. З нашої точки зору, ця війна дає вам можливість посилити рух до інтеграції у євроатлантичні інституції, і це буде швидше, ніж за інших умов, і закріпити ці можливості для майбутнього вашої мрії", – сказала посол США.

За її словами, це означає, що сто відсотків населення України повинне мати можливість, здатність і сміливість використовувати всі свої таланти і спроможності, щоб іти до цієї мети.

Брінк зазначила, що США готові допомагати українським жінкам брати рівну участь в економічному та політичному житті на шляху до обраного народом України майбутньому.

"Україна зараз проходить історичну трансформацію, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами і допомагати вам зробити це реальністю", – запевнила Брінк.

Нагадаємо, за результатами оприлюдненого наприкінці жовтня опитування, якби в Україні зараз відбувся референдум щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу, то такий крок підтримали б майже 80% українців.

Зазначимо, що згідно з іншим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Консультативної місії ЄС, 65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%.