Українці довіряють більше ЄС, ніж НАТО

65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%.

Про це свідчить опитування КМІС, проведене на замовлення Консультативної місії ЄС, пише "Європейська правда".

Не довіряють ЄС 25% опитаних, у НАТО рівень недовіри трохи вищий: 28%. Значна частка тих, хто не довіряє, може бути пов’язаною з відчуттям недостатності або недостатньої швидкості чи рішучості підтримки України під час повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому 73% респондентів на регулярній основі, не рідше ніж раз на тиждень, отримують інформацію про зусилля ЄС з допомоги Україні під час війни.

Водночас є протилежне сприйняття корисності й достатності допомоги. Хоча 75% визнають допомогу корисною, проте водночас лише 34% вважають її достатньою. 56% опитаних вважають, що допомога ЄС є недостатньою.

За даними цього ж опитування, більшість українців – 60% – готові на відкладення в часі вступу в ЄС, щоб Україна могла відстояти свої інтереси під час переговорів з Євросоюзом.

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