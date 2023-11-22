Посол США считает, что война дает Украине возможность быстрее интегрироваться в НАТО

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что война дает Украине возможность быстрее, чем при других условиях, двигаться к интеграции в евроатлантические институты.

Об этом Бринк сказала во время выступления на седьмом Украинском женском конгрессе "Женское лидерство. Время восстановления. Время восстановления" в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметила, что развязанная Россией война против Украины является "бессмысленной трагедией и преступлением против человечества".

"Но мы все знаем, что в темные времена всегда есть также невероятные возможности. Я вижу эти возможности для Украины, для всех вас – это возможность трансформации, которая уже началась в день провозглашения вашей независимости. С нашей точки зрения, эта война дает вам возможность усилить движение к интеграции в евроатлантические институты, и это будет быстрее, чем при других условиях, и закрепить эти возможности для будущего вашей мечты", – сказала посол США.

По ее словам, это означает, что сто процентов населения Украины должно иметь возможность, способность и смелость использовать все свои таланты и способности, чтобы идти к этой цели.

Бринк отметила, что США готовы помогать украинским женщинам принимать равное участие в экономической и политической жизни на пути к выбранному народом Украины будущему.

"Украина сейчас проходит историческую трансформацию, и мы будем продолжать стоять рядом с вами и помогать вам сделать это реальностью", – заверила Бринк.

Напомним, по результатам обнародованного в конце октября опроса, если бы в Украине сейчас состоялся референдум по вступлению в Североатлантический Альянс, то такой шаг поддержали бы почти 80% украинцев.

Отметим, что согласно другому опросу Киевского международного института социологии по заказу Консультативной миссии ЕС, 65% украинцев доверяют Европейскому Союзу, тогда как НАТО – 59%.