Норвегія готова закрити єдиний КПП на кордоні з Росією

Після рішення Фінляндії закрити усі, крім одного, пункти пропуску на кордоні з РФ Норвегія заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією.

Про це на конференції у середу сказав прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стьоре, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tv2.

Главу норвезького уряду запитали, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із Росією. "Якщо буде потрібно", – відповів на це Стьоре.

Він додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.

Влада Фінляндії звинуватила Росію в навмисному спрямуваннні у країну шукачів притулку без документів і у відповідь вирішила закрити 7 з 8 пунктів пропуску на кордоні.

З 25 листопада працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.