Фінляндія фіксує зростання спроб в’їзду з РФ людей без необхідних документів

За останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Про це повідомила Прикордонна служба Фінляндії, передає "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Із серпня через східний кордон намагалася потрапити до Фінляндії 91 особа без документів. Це громадяни третіх країн, які використовували Росію як транзитну країну. Вони попросили притулку у Фінляндії.

У них не було необхідної для в'їзду в країну візи.

Згідно з Прикордонною службою, раніше російська влада не пропускала людей до пунктів перетину кордону з Фінляндією, якщо у них не було віз. Зараз, за словами представників прикордонної охорони, ситуація змінилася.

За оцінкою Прикордонної служби, люди навмисно в'їжджають до Фінляндії без необхідних документів, і за цим явищем, ймовірно, також стоїть міжнародна злочинність.

Водночас кількість несанкціонованих перетинів кордону не змінилася, і загалом обстановка на кордоні спокійна, каже підполковник Юкка Луккарі, заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії.

Як повідомлялося, фінські прикордонники на пунктах пропуску на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах.

Раніше Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в Росії, більше не будуть пропускати до Фінляндії.