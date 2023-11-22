Фінляндія закриває всі пункти пропуску на кордоні з РФ, крім одного

Уряд Фінляндії вирішив закрити сім із восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Про це на брифінгу в середу оголосив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Відповідно до рішення фінського уряду, в ніч проти 25 листопада будуть закриті ще три пункти перетину кордону в Куусамо, Салла і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією і Росією.

Працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Зазначимо, що цей пункт перетину кордону є найбільш важкодоступним для росіян і працює лише чотири години на добу.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Рішення про закриття семи пунктів пропуску на фінсько-російському кордоні діятиме до 25 лютого.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Напередодні прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо дав зрозуміти, що уряд може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Москвою нелегальних мігрантів як зброї.