Чому польська влада опинилася під загрозою кримінальних переслідувань

Минуло трохи більше місяця, як у Польщі відбулися парламентські вибори і як стало відомо про втрату партією "Право і справедливість" (ПіС) влади в країні.

І ось з’явилися перші викриття, та ще від колишнього депутата від ПіС, наслідком яких може стати кримінальне переслідування представників чинної влади.

Про інформаційну хвилю у Польщі, яку здійняв Томаш Качмарек, а також її можливі наслідки – у статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Спецслужби проти опозиції: як "агент Томек" створив проблему для старої влади Польщі.

Як стало відомо польським ЗМІ, 17 листопада ексдепутат від ПіС та найвідоміший агент польського Центрального антикорупційного бюро Томаш Качмарек (відомий також як "агент Томек") подав заяву про злочин до окружної прокуратури в місті Ольштин. А разом із тим — подав клопотання про надання йому статусу коронного свідка.

Цей статус дає можливість уникнути покарання або суттєво пом'якшити вирок, але за умови надання вкрай важливої для слідства інформації.

Свідчення, що дав "агент Томек", дійсно є мегаважливими. Він засвідчив, що міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський та його заступник Мацей Вонсік наказали надати прихильним до ПіС журналістам надсекретні матеріали, щоб знищити політичних суперників.

Таким чином Польща отримала свій "Вотергейтський скандал", наслідком якого може стати кримінальне переслідування топ-політиків від "Права і справедливості".

За словами Качмарека, для відстеження політичних суперників використовувалися такі методи, як прослуховування, спостереження та агентурна діяльність.

"Отримані таким чином знання використовувалися на різних рівнях. У засобах масової інформації, а також внутрішніх маніпуляціях з боку діячів партії ПіС, які, використовуючи прослуховування і знаючи про плани опозиції — "Громадянської платформи", "Лівиці" чи "ПСП", — адаптували свої методи дій так, щоб обеззброїти ідеї та плани конкурентів", — поділився Качмарек.

За його словами, ЗМІ розглядались "як інструмент для досягнення власних політичних цілей, а публікації — як частина операції".

Реакція на свідчення Томаша Качмарека не забарилася. Так, на ситуацію відреагувала пресслужба міністра-координатора спеціальних служб Маріуша Камінського.

"Нинішня діяльність Качмарека є черговою його спробою домогтися безкарності. Його історія заснована на брехні", — йдеться в заяві, опублікованій на урядових сайтах.

Депутат від ПіС Кацпер Плажинський зазначив, що "Томаш Качмарек є доволі дискредитованою людиною, яку судять, схоже, за шахрайство".

"Тому це не особливо надійна людина", — додав він.

Натомість свідчення Качмарека можуть стати справжнім подарунком долі майбутньому уряду Дональда Туска.

Особливо у контексті деполітизації багатьох сфер суспільного життя країни, про що йдеться в коаліційній угоді, підписаній 10 листопада опозиційними силами.

Так, документ, серед іншого, передбачає ліквідацію Центрального антикорупційного бюро, а його ресурси та повноваження буде передано іншим службам, зокрема відділу боротьби з корупційними злочинами в Центральному слідчому управлінні поліції.

Завдяки цьому, як йдеться в угоді, буде посилено боротьбу з корупцією, від якої повністю відмовилася попередня влада.

Але головне, що ця історія може виявитися початком свідчень про порушення польської влади за останні вісім років. Якщо, звичайно, нова влада зможе довести до кінця це розслідування та забезпечити захист коронному свідку.

І тоді масштабне оприлюднення таких свідчень може повністю змінити політичний ландшафт країни.

Докладніше – у матеріалі Станіслава Желіховського Спецслужби проти опозиції: як "агент Томек" створив проблему для старої влади Польщі.