Почему польская власть оказалась под угрозой уголовных преследований

Прошло чуть больше месяца, как в Польше состоялись парламентские выборы и как стало известно о потере партией "Право и справедливость" (ПиС) власти в стране.

И вот появились первые разоблачения, да еще от бывшего депутата от ПиС, следствием которых может стать уголовное преследование представителей действующей власти.

Об информационной волне в Польше, которую поднял Томаш Качмарек, а также ее возможных последствиях – в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Спецслужбы против оппозиции: как "агент Томек" создал проблему для старой власти Польши.

Как стало известно польским СМИ, 17 ноября экс-депутат от ПиС и известный агент польского Центрального антикоррупционного бюро Томаш Качмарек (известный также как "агент Томек") подал заявление о преступлении в окружную прокуратуру в городе Ольштын. А вместе с тем – подал ходатайство о предоставлении ему статуса коронного свидетеля.

Этот статус дает возможность избежать наказания или существенно смягчить приговор, но при условии предоставления крайне важной для следствия информации.

Показания, которые дал "агент Томек", действительно являются мегаважными. Он показал, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский и его заместитель Мацей Вонсик приказали предоставить благосклонным к ПиС журналистам сверхсекретные материалы, чтобы уничтожить политических соперников.

Таким образом Польша получила свой "Уотергейтский скандал", следствием которого может стать уголовное преследование топ-политиков от "Права и справедливости".

По словам Качмарека, для отслеживания политических соперников использовались такие методы, как прослушивание, наблюдение и агентурная деятельность.

"Полученные таким образом знания использовались на разных уровнях. В средствах массовой информации, а также внутренних манипуляциях со стороны деятелей партии ПиС, которые, используя прослушивание и зная о планах оппозиции – "Гражданской платформы", "Левицы" или "ПСП", – адаптировали свои методы действий так, чтобы обезоружить идеи и планы конкурентов", – поделился Качмарек.

По его словам, СМИ рассматривались "как инструмент для достижения собственных политических целей, а публикации – как часть операции".

Реакция на показания Томаша Качмарека не заставила себя ждать. Так, на ситуацию отреагировала пресс-служба министра-координатора специальных служб Мариуша Каминского.

"Нынешняя деятельность Качмарека является очередной его попыткой добиться безнаказанности. Его история основана на лжи", – говорится в заявлении, опубликованном на правительственных сайтах.

Депутат от ПиС Кацпер Плажинский отметил, что "Томаш Качмарек является довольно дискредитированным человеком, которого судят, похоже, за мошенничество".

"Поэтому это не особо надежный человек", – добавил он.

Зато показания Качмарека могут стать настоящим подарком судьбы будущему правительству Дональда Туска.

Особенно в контексте деполитизации многих сфер общественной жизни страны, о чем говорится в коалиционном соглашении, подписанном 10 ноября оппозиционными силами.

Так, документ, среди прочего, предусматривает ликвидацию Центрального антикоррупционного бюро, а его ресурсы и полномочия будут переданы другим службам, в частности отделу борьбы с коррупционными преступлениями в Центральном следственном управлении полиции.

Благодаря этому, как говорится в соглашении, будет усилена борьба с коррупцией, от которой полностью отказалась предыдущая власть.

Но главное, что эта история может оказаться началом свидетельств о нарушениях польских властей за последние восемь лет. Если, конечно, новая власть сможет довести до конца это расследование и обеспечить защиту коронному свидетелю.

И тогда масштабное обнародование таких свидетельств может полностью изменить политический ландшафт страны.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Спецслужбы против оппозиции: как "агент Томек" создал проблему для старой власти Польши.