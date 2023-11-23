Суд у Швейцарії: від тривалості зґвалтування має залежати тяжкість покарання

Федеральний суд Швейцарії в одній зі справ про сексуальне насильство ухвалив, що "відносно коротка" тривалість зґвалтування може певним чином вплинути на тяжкість покарання злочинця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Справа стосується жінки, яку в лютому 2020 року зґвалтували двоє чоловіків віком 17 і 33 років у під'їзді будинку. Перед судом постав лише один із них, старшого віку. Його визнали винними, але роком пізніше апеляційний суд у Базелі пом’якшив покарання.

Апеляційний суд обґрунтував рішення це, зокрема, тим, що злочин тривав "лише" 11 хвилин. Крім того, жертва перед злочином нібито "подавала неправильні сигнали" (жінка перед зґвалтуванням вступила в добровільний статевий акт із іншим чоловіком).

Рішення суду тоді призвело до протестів у кількох містах. У самому Базелі близько 500 людей зібралися перед будівлею суду й мовчки тримали руки вгору протягом 11 хвилин – стільки, скільки тривало зґвалтування.

У рішенні, опублікованому в середу, Федеральний суд Швейцарії постановив, що "відносно коротка тривалість зґвалтування" справді може бути врахована у винесенні вироку.

Він водночас ухвалив, що злочинець повинен бути покараний суворіше: той факт, що жертва перед зґвалтуванням добровільно вступила в незахищений статевий акт з іншим чоловіком, не повинен братися до уваги при винесенні вироку злочинцю.

Швейцарська депутатка й адвокат Барбара Штайнеманн публічно обурилась підходу Федерального суду: "Ця справа особливо серйозна, і в цьому сенсі я не думаю, що тривалість зґвалтування повинна відігравати якусь роль".

Що стосується іншого фігуранта справи, якому на момент скоєння злочину не було 18 років, його справу також розглядає апеляційний суд Базеля. Суд нижчої інстанції вирішив виправдати хлопця через "сумніви" щодо його ролі.

Раніше цього року італійський суд викликав обурення виправдальним вироком щодо шкільного прибиральника, якого звинувачували в домаганнях до 17-річної учениці: чоловіка виправдали, тому що домагання тривали лише "близько п'яти-десяти секунд".