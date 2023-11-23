Суд в Швейцарии: от продолжительности изнасилования должна зависеть тяжесть наказания

Федеральный суд Швейцарии в одном из дел о сексуальном насилии постановил, что "относительно короткая" продолжительность изнасилования может определенным образом повлиять на тяжесть наказания преступника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Дело касается женщины, которую в феврале 2020 года изнасиловали двое мужчин в возрасте 17 и 33 лет в подъезде дома. Перед судом предстал только один из них, старшего возраста. Его признали виновными, но годом позже апелляционный суд в Базеле смягчил наказание.

Апелляционный суд обосновал решение это, в частности, тем, что преступление длилось "всего" 11 минут. Кроме того, жертва перед преступлением якобы "подавала неправильные сигналы" (женщина перед изнасилованием вступила в добровольный половой акт с другим мужчиной).

Решение суда тогда привело к протестам в нескольких городах. В самом Базеле около 500 человек собрались перед зданием суда и молча держали руки вверх в течение 11 минут – столько, сколько длилось изнасилование.

В решении, опубликованном в среду, Федеральный суд Швейцарии постановил, что "относительно короткая продолжительность изнасилования" действительно может быть учтена при вынесении приговора.

Он в то же время постановил, что преступник должен быть наказан строже: тот факт, что жертва перед изнасилованием добровольно вступила в незащищенный половой акт с другим мужчиной, не должен приниматься во внимание при вынесении приговора преступнику.

Швейцарский депутат и адвокат Барбара Штайнеманн публично возмутилась подходу Федерального суда: "Это дело особенно серьезное, и в этом смысле я не думаю, что продолжительность изнасилования должна играть какую-то роль".

Что касается другого фигуранта дела, которому на момент совершения преступления не было 18 лет, его дело также рассматривает апелляционный суд Базеля. Суд низшей инстанции решил оправдать парня из-за "сомнений" относительно его роли.

Ранее в этом году итальянский суд вызвал возмущение оправдательным приговором в отношении школьного уборщика, которого обвиняли в домогательствах к 17-летней ученице: мужчину оправдали, потому что домогательства продолжались лишь "около пяти-десяти секунд".