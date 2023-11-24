Моравецький планує оголосити склад нового уряду в понеділок

Чинний прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у понеділок презентує склад нового уряду.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Матеуш Моравецький у п’ятницю оголосив, що веде переговори з кількома десятками депутатів з кількох політсил, та не може розкривати деталі через обіцянку конфіденційності.

За словами Моравецького, він бачить шанс на формування кроспартійної коаліції, а запропонована ним програма включатиме пункти з програм інших партій.

Перед цим повідомляли, що лідери партій, запрошених Моравецьким для перемовин про формування уряду, відмовилися від зустрічі – окрім ультраправої "Конфедерації"; останні зустрілися з Моравецьким вдень у п’ятницю.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму.

Більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.