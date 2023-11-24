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Моравецький планує оголосити склад нового уряду в понеділок

П'ятниця, 24 листопада 2023, 14:27

Чинний прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у понеділок презентує склад нового уряду. 

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Матеуш Моравецький у п’ятницю оголосив, що веде переговори з кількома десятками депутатів з кількох політсил, та не може розкривати деталі через обіцянку конфіденційності. 

За словами Моравецького, він бачить шанс на формування кроспартійної коаліції, а запропонована ним програма включатиме пункти з програм інших партій. 

Перед цим повідомляли, що лідери партій, запрошених Моравецьким для перемовин про формування уряду, відмовилися від зустрічі – окрім ультраправої "Конфедерації"; останні зустрілися з Моравецьким вдень у п’ятницю.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. 

Більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.

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